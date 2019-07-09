"المركزي" اليمني يبدأ التعامل بإصدار نقدي جديد

نقل البنك بصفحته الرسمية في "فيسبوك"، عن مصدر مسؤول في قطاع العمليات المصرفية المحلية، إن "شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج من فئة (100 ريال)، كانت وصلت قبل 8 أشهر إلى ميناء الحاويات في عدن، تقرر خروجها وبدء التعامل بها عقب تمكن قيادة البنك من إحداث حالة من الاستقرار".
وأضاف أن "الشحنة والمُقدرة بـ 20 حاوية، ستخرج من ميناء الحاويات في غضون أسبوع، وسيتم إنزالها إلى السوق المحلية تباعاً وبشكل تدريجي".
ووفقاً للمصدر، "سيعمل الإصدار على حل أزمة انعدام الأوراق النقدية من فئة (100 ريال)، التي أثرت بشكل كبير في التعاملات اليومية".
وأشار إلى "أن الشحنة هي ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الاقتصادية 2017/2016، وأُدخلت مالياً في حساباته خلال الفترة المنصرمة".
وطمأن المصدر أن "لدى قيادة البنك استراتيجية مُحكمة لإنزال الشحنة في الدورة المالية دون حدوث انعكاسات سلبية على حساب قيمة العملة المحلية".
ولجأت الحكومة اليمنية أواخر عام 2016، إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليوناً ومئتي ألف.
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