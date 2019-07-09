وتقام مباراة تونس ضد مدغشقر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الخميس المقبل 11 يوليو على ستاد السلام فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وبذلك سيواجه منتخب تونس نظيره منتخب مدغشقر فى دور الثمانية يوم الخميس المقبل على ملعب استاد السلام، بعد أن حقق أول فوز له في البطولة بعد 3 تعادلات.
وجاء هدف المباراة الأول من خلال هجمة مرتدة لنسور قرطاج عند الدقيقة 73 أحرزه المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي من خلال كرة عرضية أمام المرمى ليقابلها مباشرة فى الشباك.
ثم تعادل منتخب غانا في الدقيقة 92 عبر البديل رامي البدوي لاعب تونس بطريق الخطأ في مرماه، بعد نزوله بدقيقة واحدة فقط.
وكان منتخب تونس قد حجز مقعده في دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، في حين تأهل منتخب غانا للدور ذاته بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط متفوقاً على منتخبات الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.
وبذلك نجح منتخب تونس في كسر العقدة الغانية بعدما فاز منتخب غانا في 6 مباريات رسمية جمعته مع نظيره التونسي، بينما تعادل المنتخبان مرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في دور الثمانية بأمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.