ترامب وماكرون يبحثان "إنهاء أنشطة إيران" في الشرق الأوسط

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان له، الاثنين، إن الرئيسين "بحثا الجهود المستمرة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وإنهاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".
وفي سياق متصل، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الولايات المتحدة ستزيد من الضغط على إيران حتى تتخلى الأخيرة عن برنامجها النووي.
وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، على لسان منظمتها للطاقة الذرية تخطيها مستوى الـ 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أن التخصيب لحد الـ 20 بالمئة هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.
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