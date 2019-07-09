ازدياد أعداد المسافرين من كردستان العراق إلى إيران

وقال عقراوي: "نحو ألفي شخص يسافرون يوميا من كردستان العراق إلى إيران، لكن أعداد القادمين إلى الإقليم شهد تناقصا بالمقابل".
من جهته، قال مدير جمارك محافظة السليمانية وريا فرج محمد، إن "المنتجات الغذائية الإيرانية مرحب بها من قبل التجار والمستهلكين في الإقليم، وإن المسؤولين في البلدين يشددون على استمراريتها".
وأضاف: "جرى التنسيق بين جمارك الجانبين لعبور البضائع إلى محافظة السليمانية، ولا تؤثر تلك البضائع على الإنتاج المحلي للإقليم، ونحن مستمرون في استيرادها من إيران".
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