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التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

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قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه .

واتهم المالكي الحوثيين بإطلاق الطائرات المسيرة "لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ونفى تحقيق أي من أهدافها"، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة للجماعة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في المدينة جنوبي السعودية.

وقال إن العمليات نفذت بطائرات "قاصف2k"، موضحا أنها استهدفت في العملية الأولى مطار أبها الدولي بعدة طائرات، شملت "مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف أن العملية الأخرى "استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة" حسب المتحدث باسم الحوثيين.

وقال إن هذا الاستهداف "يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على التحالف العربي الذي شن خلال الـ 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من اليمن سقط على إثرها قتلى وجرحى".

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