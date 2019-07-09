ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بشكل كبير

وجاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، "بلغ عدد شهادات الطلاق 211 ألفا و554 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 شهادة عام 2017 بزيادة 6.7 في المئة".
وبلغ معدل الطلاق 2.2 في الألف عام 2018 مقابل 2.1 في الألف عام 2017، وبلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 في الألف مقابل 1,7 في الألف بالريف.
كما بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 في الألف في محافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف في محافظتي أسيوط والمنيا.
وقال البيان: "بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفا و315 عقدا عام 2018 مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017، بنسبة انخفاض 2.8 في المئة".
وفي سبتمبر عام 2018 أطلق الأزهر الشريف بمصر، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف" للحد من نسب الطلاق في البلاد، بعد 5 أشهر من حملة أولو بعنوان "لم الشمل"، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة في البلاد.
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