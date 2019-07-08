الدفاعات السعودية تعترض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

تمكنت قوات الدفاع الجوى السعودى، مساء اليوم الإثنين من اعتراض طائرة مسيرة، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه مطار أبها بالمملكة.

وأكدت مصادر وفقاً لما ورد عن "العربية" باستمرار الحركة الجوية في المطار بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية.

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