إعادة كامل العلاقات الدبلوماسية الأردنية القطرية قريبا

الخليج 365:

أكد مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية “عاهد سويدات”، الإثنين، أن الأردن يتجه لرفع التمثيل الدبلوماسي وإعادة العلاقات مع قطر بشكل كامل قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التربية بمجلس النواب الأردني مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي “وليد المعاني” لمناقشة قرار الكويت وقطر المتعلق باعتماد الجامعات الأردنية.

وقلصت وزارة التعليم العالي القطرية اعترافها بالجامعات الأردنية إلى 6 جامعات فقط، بعد خطوة كويتية مماثلة اكتفت بالاعتراف بشهادات 5 جامعات أردنية فقط، بعد أن كان عدد الجامعات الأردنية المعتمدة 20 جامعة.

ودعا “سويدات” إلى عدم إعطاء القرارات الكويتية والقطرية بشأن عدد الجامعات المعتمدة في الأردن أي إطار سياسي، لأن “القضية أكاديمية”، مشيرا إلى أن “السفير الأردني في الكويت دق ناقوس الخطر منذ أكثر من عام”.

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية “سفيان القضاة” إنه تواصل مع القائم بأعمال السفارة القطرية في عمان، الذي أكد أن “القرار التعليمي الخاص بالجامعات تنظيمي فقط”.

وأوضح “القضاة” أن “القرار القطري (بعدم اعتماد الجامعات الأردنية) لا يشمل الطلبة الذين على مقاعد الدراسة حاليا، ولن يؤثر على خريجي الجامعات الأردنية عند التقدم للعمل في قطر”.

Advertisements

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، في 24 يونيو/حزيران الماضي، أن الأردن سيعين أمين عام وزارة الخارجية “زيد اللوزي” سفيرا لدى قطر، مشيرة إلى أن الإعلان عن ذلك رسميا سيتم حال الانتهاء من الترتيبات الرسمية بين البلدين، وفقا لما نقله موقع “هلا أخبار” التابع للجيش الأردني.

وبينما تحفظت المصادر بشأن ما إذا كانت الدوحة أرسلت مرشحا لتولي منصب سفيرها بعمان، بعد مغادرة السفير السابق على خلفية سحب السفير الأردني في قطر، ألمحت مصادر أخرى إلى “إشارات وصلت الأردن برغبة قطر في تسمية سفير ذي وزن، يقابل الخطوة الأردنية”.

وقبل ذلك بأسبوعين، وعد العاهل الأردني، الملك “عبدالله الثاني”، خلال لقائه كتابا وصحفيين بـ”بشرى خير”، حينما سئل عن عدم وجود سفير أردني في الدوحة وسفير قطري في عمّان، واعدا الحاضرين بـ”مفاجأة قريبا”.

وخفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو/حزيران 2017، وسحب سفيره من الدوحة، على خلفية الأزمة الخليجية، وحصار قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

ومنذ نشوب الأزمة، أصاب العلاقات القطرية – الأردنية الجمود، بعدما اضطر الأردن للاصطفاف إلى جانب دول الحصار، واتخاذ خطوات ضد قطر، لم تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، أو المشاركة في الحصار الاقتصادي أو الحرب الإعلامية ضدها.

وجاء التطور الأبرز في العلاقات القطرية – الأردنية في أغسطس/آب الماضي، حين أعلنت قطر عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين.