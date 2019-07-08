باكستان تمنح القطريين تأشيرة مجانية

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الخليج 365:
منحت السلطات الباكستانية جميع حاملي جوازات السفر القطرية تأشيرات دخول مجانية عند الوصول سواء سياحية أو زيارة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، يوم الإثنين، أن التأشيرة ستكون لسفرة واحدة أو عدة سفرات، ولمدة 30 يوما، يمكن تمديدها لـ30 يوما أخرى.
ولفتت إلى أن ذلك سيتم مع مراعاة عدد من المتطلبات تتمثل في: جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، تذكرة سفر ذهاب وإياب، مبلغ نقدي يعادل 1500 دولار، أو بطاقة ائتمان سارية المفعول.
وتعد باكستان من أبرز حلفاء السعودية عسكريا، لكنها لم تنزلق إلى المشاركة في الأزمة الخليجية، وحاولت إظهار الحياد ولعب دور الوساطة في بعض الأحيان.
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