مسؤول إماراتي يعلن الانتقال من الحرب إلى السلام في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مسؤول إماراتي كبير، الإثنين، أن هناك خفضا في عدد قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”، موضحا أن أبوظبي تعمل على الانتقال من “استراتيجية القوة العسكرية” إلى خطة “السلام أولا” في هذا البلد.

وقال المسؤول خلال لقاء مع صحفيين في دبي، مشترطا عدم الكشف عن هويته: “هناك خفض في عدد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”.

وأضاف: “الأمر يتعلّق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا”.

Advertisements

وقال مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الإمارات “أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة”، حسب وكالة “فرانس برس”.

وتابع: “لكنها (القوات الإماراتية) لا تزال (…) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية”.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، دعما لقوات الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.