الخرطوم : ضوابط جديدة لإحكام السيطرة على حصص الدقيق والوقود

وجه والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، بضرورة إشراك القوات النظامية المخصصة لذلك في عمليات ضبط توزيع الدقيق والوقود في الخرطوم، واللجان المكلفة لتقديم إحصاء واضح ودقيق للمخابز العاملة في كل المحليات والشركات التي توفر لها الدقيق وتوضيح الحصص، كما وجه كذلك بوضع ضوابط جديدة لترحيل وتوزيع الوقود على محطات الولاية.

وترأس الوالي بعد ظهر اليوم (الإثنين) بحسب الصيحة الآن – اجتماعًا ضم مستشارين وأعضاء لجان فرعية متخصصة من المجلس العسكري الانتقالي ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة المالية بالولاية ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة وأعضاء لجان الدقيق والبترول بالولاية.

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وقد ناقش اللقاء حزمة من الإجراءات المتعلقة بإحكام السيطرة على حصص الدقيق والوقود ومراجعة أداء اللجان المختصة بتوزيع الدقيق على المحليات والمحاسبة اللازمة للمخالفات المتعلقة بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم و محاولات تهريبه، كما ناقش اللقاء حصة الولاية من الوقود والخلل الناجم عن سوء التوزيع مما ظل يسبب صفوفاً في محطات الوقود وقد قدم أعضاء الاجتماع العديد من المقترحات الرامية للحد من التهريب والأمور المترتبة على ذلك والعقوبات المحتملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)