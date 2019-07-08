وكيل الإعلام والاتصالات: تأخر إعادة خدمة الإنترنت بسبب “مسائل فنية”

التاريخ: 08-يوليو-2019
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أرجع وكيل وزارة الإعلام والاتصالات عبد الله جاد الله، تأخُّر إعادة خدمة الإنترنت، إلى “مسائل فنية”، تُباشر فيها الهيئة القومية للاتصالات الترتيبات لإعادة الخدمة، وتوقّع إعادتها بعد غدٍ الأربعاء حسب ما أعلن الناطق باسم المجلس العسكري.
وقال جاد الله في تصريحات صحفية اليوم (الإثنين)،بحسب الصيحة الآن ، إنّ مسؤولي الهيئة هُــــــــــم الأقدر على تحديد موعد الفَراغ من هذه الترتيبات والإعلان عن مَوعد إعادة الخدمة، وتَوقّع الا يستغرق الأمر أكثر من يومٍ أو يومين، وأقر بأنّ شركات الاتصالات لم تكن مُتقبلة لقطع الخدمة.
وأشار إلى أنه يتوقع ألا يأخذ الأمر أكثر من يوم أو يومين، مقراً بأن شركات الاتصالات لم تكن متقبلة لقطع الخدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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