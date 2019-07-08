إدارات أهلية بدارفور : رفض بعض قادة الحركات للسلام “غير مبرر”

شددت الإدارات الأهلية بولايات دارفور على ضرورة أن تلتحق بقية الحركات المسلحة لركب السلام أسوة بحركة مناوى التى رجحت خيار السلام على العمل العسكرى ، فى وقت رحبت فيه بالاتفاق الذى تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى .
وطالب السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت بولايات دارفور بحسب (smc) عبد الواحد وجبريل وعبد العزيز الحلو ومالك عقار بالسير على خطى حركة مناوى التى رجحت كفة السلام واعتبرته خيار استراتيجى لها ، مؤكداً أن رفض بعض قادة الحركات للسلام غير مبرر سيما وأن الوقت أصبح غير مناسب لحمل السلاح وأن أسباب تعنتهم قد انتفت بوجود شركاء جدد فى السلطة يمثلون قوى الحرية والتغيير و المجلس العسكرى.
وقال بحر الدين إنه لابد أن تكون الفترة القادمة بتضامن ومشاركة الجميع دون إقصاء أحد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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