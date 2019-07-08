مساعي عربية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

التقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالقصر الجمهورى اليوم الأثنين، وفد البرلمان العربى الذى يضم ممثلين لعدد من الدول العربيه برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بحضور السفير عمر دهب ، وقدم رئيس المجلس خلال اللقاء شرحاً لتطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير.

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وأكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى فى تصريح صحفى، بحسب سونا – أن زيارتهم للبلاد تأتى فى إطار تضامن و دعم البرلمان العربى للسودان قيادة وشعباً ومباركة الاتفاق بين المجلس وقوى الحربة والتغيير ، متمنياً أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديده من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان،

وأكد السلمى وقوف البرلمان العربى فى هذا الوقت مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره. وأضاف أن البرلمان العربى سيواصل ويستمر فى خطه العمل التى بدأها فى وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكيه ومجلسى الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للارهاب. وقال السلمى إن وفد البرلمان العربى سيعقد خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات بقوى إعلان الحريه والتغيير و مبعوث الاتحاد الافريقى والمبعوث الاثيوبى وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السودانى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)