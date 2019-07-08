بالفيديو :رسومات الثورة السودانية في قلب العاصمة البريطانية لندن

نظم سودانيون بالعاصمة البريطانية لندن معرضاً تشكيلياً يحوي رسومات الثورة السودانية حيث جمع العديد من اللوحات التي أنجزت خلال فعاليات ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير. هذا وقد شهد المعرض مشاركة كبيرة من أبناء الجالية السودانية ببريطانيا بجانب حضور كبير للأطفال إضافة للحضور الكبير للفنانين التشكيليين . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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