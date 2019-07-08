جهاز الأمن يضبط كميات من الأسلحة والذخائر بـ”الأبيض”

وقف اللواء الركن محمد خضر محمد حامد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض بمقر رئاسة أمن الولاية بحضور لجنة أمن الولاية على الانجاز الكبير الذي حققه الفريق الذي تمكن من ضبط عدد 26 قطعة سلاح كلاشنكوف و12.500 قطعة ذخيرة من الكلاش والقرنوف بحي طيبة شمال بمدينة الأبيض.

وفي تصريح بحسب “وكالة السودان للأنباء” أوضح الوالي أن هذا الانجاز يعد من الانجازات الكبيرة التي ظل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية يضطلع بها .

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وأضاف أن لجنة أمن الولاية تعمل في تنسيق وانسجام تام بمختلف مكوناتها لحفظ الأمن و الطمأنينة بكافة محليات الولاية المختلفة، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية من استخبارات عسكرية وشرطة مباحث وشرطة أمنية والدعم السريع لتحقيق المزيد من الضبطيات.

العميد أمن كامل محمد حسب الرسول مدير أمن الولاية أوضح أن الضبطية جاءت بناء على معلومات تفيد بأن هناك عدداً من ضعفاء النفوس يقومون بالاتجار في الأسلحة والذخائر بحي طيبة شمال، كاشفاً عن تكوين غرفة عمليات ومتابعة وفريق بقيادة أحد الضابط المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار في العمل الميداني حتى تمكن من ضبط هذه الأسلحة بحوزة اثنين من المتهمين جار التحري معهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)