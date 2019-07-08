الكباشي: “المجلس العسكري” يعمل جاهداً لمعالجة الأزمة السودانية

جدد الفريق ركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي، إلتزامهم بالإتفاق المبرم مع قوى الحرية والتغيير، مبيناً أن المجلس يعمل جاهداً لمعالجة الأزمة السودانية بمشاركة جميع أبناء السودان.

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وقال كباشي في تصريح بحسب (smc) إنه لم يتم تحديد موعد رسمي للتوقيع على الإتفاق الذي تم شفاهية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ، متوقعاً فراغ لجنة صياغة الإتفاق من عملها خلال اليوم أو الغد تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها بحضور وسطاء الإتحاد الأفريقي والأثيوبي.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس أنه لكل طرف فرصة لمراجعة الإتفاق في شكله النهائي ومن ثم التوقيع عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)