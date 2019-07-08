التاريخ: 08-يوليو-2019
16 مشاهدة
جدد الفريق ركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي، إلتزامهم بالإتفاق المبرم مع قوى الحرية والتغيير، مبيناً أن المجلس يعمل جاهداً لمعالجة الأزمة السودانية بمشاركة جميع أبناء السودان.
وقال كباشي في تصريح بحسب (smc) إنه لم يتم تحديد موعد رسمي للتوقيع على الإتفاق الذي تم شفاهية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ، متوقعاً فراغ لجنة صياغة الإتفاق من عملها خلال اليوم أو الغد تمهيداً لتوقيع الطرفين عليها بحضور وسطاء الإتحاد الأفريقي والأثيوبي.
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس أنه لكل طرف فرصة لمراجعة الإتفاق في شكله النهائي ومن ثم التوقيع عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكباشي: “المجلس العسكري” يعمل جاهداً لمعالجة الأزمة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.