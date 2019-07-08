شرطة جبل أولياء تنظم طابور لإظهار القوة

نظمت شرطة محلية جبل الأولياء طابوراً للسير وإظهار القوة شاركت فيه وحدات الشرطة بمختلف مكوناتها مؤكدة خلاله قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون وإكتشاف مختلف الجرائم الواقعة ضد النفس والمال ودرء الجريمة عبر خططها المنعية والوقائية . وأشاد اللوء ركن (م) عصام الدين محمد الأمين معتمد محلية جبل الأولياء بطابور العرض والروح المعنوية العالية للقوات، مبيناً أهمية ودور الشرطة في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة العامة للمواطنين. Advertisements فيما أوضح العميد شرطة عصام السيد مدير شرطة محلية جبل أولياء بحسب سونا – أن طابور الاستعراض يمثل رسالة تطمينية من الشرطة للمواطن بأن أمنه وممتلكاته أهم أولوياتها . وشاركت في الطابور إدارات النجدة والدوريات والمباحث والدفاع المدني، فضلاً عن إدارة مسرح الحادث والاحتياطي المركزي والعمليات بقوة قوامها أكثر من (300) من الضباط وضباط الصف والجنود ومشاركة (30) من الآليات المختلفة، مبيناً أن الخطوة تأتي في إطار خطة الانتشار الشرطي بمختلف الأحياء والتي وجدت ترحيباً من قبل المواطنين بالمحلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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