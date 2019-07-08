الخارجية تتوقع مشاركة واسعة من دول الجوار والإيقاد في إحتفال توقيع الإتفاق

التاريخ: 08-يوليو-2019
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أكدت وزارة الخارجية أنها ستقدم الدعوات لدول الإيقاد وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والإتحاد الأفريقي للمشاركة في إحتفال التوقيع على الإتفاق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وقال السفير عمر دهب وكيل وزارة الخارجية بحسب (smc) إن وزارة الخارجية تعمل على الترتيب لتقديم الدعوات لأصدقاء السودان لحضور إحتفالية التوقيع، متوقعاً مشاركة واسعة من دول الإيقاد والجوار السوداني في الحدث التاريخي.
وأوضح دهب إن الخارجية لم تحدد بصورة قاطعة حتى الآن الذين سيشاركون في حفل التوقيع النهائي بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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