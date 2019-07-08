بالفيديو: الجنجويد يعتدون بالسلاح الناري والعصى على الثوار في أمريكا

قام بعض الشباب من السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مشهد درامي يظهر اعتداء قوات من الجنجويد على الثوار بالعصى والهراوات بجانب إطلاق النار عليهم ، وصاحب المقطع الدرامي تعليقاً توضيحياً كتب فيه عبارة (مجموعة من الشباب السودانيين في أمريكا يمثلون مشهد يوضح اعتداء الجنجويد على الثوار).

وجاء المشهد الدرامي ضمن فعالية الوقفات الاحتجاجية التي نظمها السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الثوار يحملون لافتات تندد بالوحشية التي تعرض لها الثوار بجانب مطالبات بالقصاص لأرواح الشهداء الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات والاعتصام.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)