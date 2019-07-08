ترامب والرئيس الفرنسي يبحثان سبل ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث الجهود الجارية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وكان مسئول بالرئاسة الفرنسية أعلن اليوم، الاثنين، حسب ما ورد عن "العربية" أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون سيسافر إلى إيران يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة لوقف تصعيد التوتر بين طهران والولايات المتحدة.

وهددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 % ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال المسئول الفرنسي إن إيران والولايات المتحدة تحرصان على زيادة الضغط في هذه المرحلة لكن الطرفين سيرغبان في بدء محادثات في نهاية الأمر.

وأضاف "الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض وهذا ما نحاول القيام به".