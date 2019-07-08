بولتون: سنستمر في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها

رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتحرك البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.
وأشار مستشار الأمن القومي إلى إستمرار بلاده في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها ووقف سلوكها العدواني.
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