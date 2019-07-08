أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "برتيش إيرويز" أن مكتب مفوض المعلومات المكلف بحماية الشخصية غرّمها مبلغ 183 مليون جنيه استرليني كتعويض عن سرقة بيانات مالية خاصة بآلاف من زبائنها عام 2018
قال المدير التنفيذي للشركة، ألكس كروز، في بيان "نحن مندهشون ونشعر بخيبة أمل من الاستنتاجات الأولية لمكتب مفوض المعلومات".
وأضاف "الشركة تعاملت بسرعة مع جريمة سرقة بيانات زبائنها، ولم نجد أي دليل على وجود نشاط احتيالي في ما يتعلق بالحسابات التي طالتها هذه السرقة، ونحن نووي التفاوض مع مكتب مفوض المعلومات بهذا الموضوع والطعن في قراره" وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقدّر المكتب أن عدد الزبائن الذين، كشفت بياناتهم في الحادثة التي بدأت في يونيو 2018 بلغ نحو 500 ألف، فيما حمّل المسؤولية للشركة من خلال سوء أنظمة الحماية في الشركة.
كما أوضح المكتب أن من بين البيانات المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية وبريدهم الإلكتروني وأرقام بطاقاتهم المصرفية بالإضافة إلى بيانات تسجيل الدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم "الجوية البريطانية" بـ 204 ملايين يورو على خلفية سرقة بيانات الزبائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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