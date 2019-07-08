الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال موقع "سبتمر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم، إن "قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة".

وأضاف الموقع، أن الطائرة المسيرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي "وتبين بعد فحص حطام الطائرة التي تم اسقاطها في "كُويع"، أنها إيرانية الصنع.

وفي سياق متصل، ذكر موقع الجيش، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت اليوم، تجمعات وتعزيزات قتالية لميليشيات الحوثي في منطقة عويش بالرييي وحمك غرب مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

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وطال القصف الجوي آليات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لمواقعها، حسب ما أفاد الموقع.

وذكر موقع الجيش، أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية لهم.

وتشهد أجزاء من محافظة الضالع معارك متقطعة بين الطرفين منذ أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، فضلاً عن سقوط مدنيين.