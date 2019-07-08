لجنة دولية: إرتفاع الإصابات بالأعيرة النارية في جنوب السودان بالرغم من اتفاق السلام

وقالت الجمعية الخيرية في بيان إن 97 في المئة من المرضى الذين تم قبولهم في مرافقها الصحية خلال فترة الستة أشهر الأخيرة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا أصيبوا بأعيرة نارية.
وقالت إن أحدث الأرقام هي مؤشر على ارتفاع معدل انتشار العنف بسبب سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية.
وقال جيمس رينولدز رئيس بعثة اللجنة الدولية في جنوب السودان: "لقد رأينا انخفاضًا في القتال بين أطراف النزاع، وهو علامة تبعث على الأمل للغاية. ومع ذلك، فإن العنف بين الطوائف - الذي يرتبط في معظمه بغارات الماشية والانتقام - لا يزال يهدد الأرواح عند مستوى ينذر بالخطر".
وقال الصليب الأحمر إن النساء والأطفال ما زالوا ضعفاء بشكل خاص.
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