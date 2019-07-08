"تركيا في انتظار تغيير قادم ".. استاذ علوم سياسية يكشف اسم المنافس الأول لأردوغان

قال الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية، إن حزب العدالة والتنمية التركي لا يوجد به أي تيار اصلاحي، والفترة المقبلة ستشهد وجود انشقاقات داخل هذا الحزب لتشكيل حزبًا جديدًا، لافتَا إلى أن فرص الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان" في حزب العدالة والتنمية أصبحت محدودة وضعيفة.

وتابع "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تركيا ستبدأ بعد قليل الانهيار الاقتصادي، خاصة أن هناك أزمة هيكلية في الاقتصاد التركي، وهذا سيؤثر على معيشة المواطن التركي.

ولفت إلى أن تركيا في انتظار التغيير، والنجم الصاعد الفترة المقبلة هو أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية الاسبق، خاصة أنه شخصية سياسية كبيرة ولن يستطيع أرودغان تحجيمه