وتابع "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تركيا ستبدأ بعد قليل الانهيار الاقتصادي، خاصة أن هناك أزمة هيكلية في الاقتصاد التركي، وهذا سيؤثر على معيشة المواطن التركي.
ولفت إلى أن تركيا في انتظار التغيير، والنجم الصاعد الفترة المقبلة هو أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية الاسبق، خاصة أنه شخصية سياسية كبيرة ولن يستطيع أرودغان تحجيمه
كانت هذه تفاصيل خبر "تركيا في انتظار تغيير قادم ".. استاذ علوم سياسية يكشف اسم المنافس الأول لأردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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