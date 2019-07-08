مقتل 6 علي يد مسلحون في غارة على قرى نيجيرية

اكدت الشرطة اليوم الاثنين مقتل ستة اشخاص على ايدي مسلحين هاجموا ثلاث قرى في شمال نيجيريا.

وقال جامبو عيسى المتحدث باسم شرطة الولاية إن المسلحين اقتحموا القرى في منطقة كانكارا بولاية كاتسينا الشمالية في وقت متأخر يوم الأحد وأطلقوا النار عشوائيا على السكان.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن المهاجمين كانوا يرتدون أردية سوداء وركبوا دراجات نارية في قرى مكاس ودان ساباو وبواوا.

وقال عيسى إن الغارة استمرت أكثر من ساعة قبل أن تتلقى الشرطة مكالمة استغاثة من السكان المحليين.

وقال إن الشرطة بدأت البحث عن القتلة.

حيث وقع الحادث بعد أربعة أيام من مقتل 18 شخصًا في غارة مماثلة في أربع مجتمعات محلية في الولاية في 3 يوليو.