تورط الرئيس المخلوع “البشير” في بيع أصول حكومية بأقل من قيمتها

كشفت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، شكلها المجلس العسكري في السودان عن اختفاء شركات حكومية خلال فترة شهر من زيارة المسجل التجاري لموقعها، فيما أوصت اللجنة بإسترداد المال العام المهدور ببيع الأصول بأقل من قيمتها من جميع المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأفصحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم “الاثنين”، عن معلومات جديدة حول بيع الفلل الرئاسية وقالت إنها بيعت لبنك أبوظبي بقيمة “50” مليون دولار وبعد البيع تم إستأجارها للسفارة الأمريكية بـ”50″ مليون دولار في العام.

فيما دعا رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي لتجميد كل حسابات الشركات الحكومية لجهة أنها نوافذ للفساد وتشتري الدولار من السوق الموازي بالمال العام وتابع: (هناك شركات حكومية تختفي خلال شهر من زيارة الموقع لأنها تستأجر الموقع لشهر واحد وبعد الزيارة تختفي)، وقال إن هذه الشركات عبارة عن “شنطة وورق مروس”.

فيما أعلن عضو اللجنة العقيد يوسف حسب الدائم أن اللجنة أعدت “10” توصيات بعد مراجعة الشركات أبرزها التوجيه بإحالة تقرير المراجع القومي للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في المخالفات وإعادة فتح البلاغات المشطوبة ضد الاشخاص والمؤسسات الواردة في تقرير المراجع العام، فضلاً عن استرداد المال العام المهدور من خلال ببيع الأصول بأموال أقل من قيمتها من جميع الأشخاص المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير وتمكين المراجع بمراجعة الشركات غير المراجعة والمترهبة من المراجعة.

وشملت التوصيات توجيه وزارة المالية بإعداد سجل للشركات الحكومية تشمل المُشاركة الحكومة فيها وجدواها الاقتصادية “ربحها وخسارتها”، فضلاً عن الزام الشركات بإبرام العقود بإشراف الإدارة القانونية الخاصه بها ومراجعة الإدارة القانونية بوزارة العدل، وإعادة النظر في إدارة الشركات العامة بالمالية وهيكلتها، اضافة لحذف الشركات غير المسجلة أو التي انقطعت إجراءات استمرارها بالمسجل التجاري، اضافة لإلزام الشركات تحت التصفية بتكملة تصفيتها وإرسال التقارير النهائية وتوجيه الشركات التي ورد اخفقاتها في تقرير المراجع بمعالجة الإخفاقات.