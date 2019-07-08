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"حمديتي" يتحدث عن رئاستة السودان

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أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعرف بـ "حميدتي"، أنه لا يرغب أن يكون "رئيسا للسودان".

وقال في تصريحات لقناة "الحدث"، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير".

وأشار حميدتي إلى "خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء".

وأوضح أن الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو "إخراجها من المشهد".

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واعترف نائب "الانتقالي" بحدوث "فوضى عقب فض الاعتصام"، مشيراً إلى أن "المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام".

وشدد على أن من "أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حالياً".

وتابع: "ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين"، مضيفاً "لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".

وتعهد حميدتي "بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين".

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