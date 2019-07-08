إنقاذ 11 شخصًا من ضحايا الاختطاف في نيجيريا

أكدت سلطات الشرطة في نيجيريا اليوم الاثنين أن 11 شخصًا اختطفتهم في وقت سابق جماعة مسلحة في ولاية زمفارا المضطربة في شمال غرب البلاد قد استعادوا حريتهم ولمّ شملهم مع أسرهم.

حيث تم تسليم الضحايا، بمن فيهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء وخمسة رجال، إلى حاكم زمفارا، بيلو ماتاول، يوم الأحد.

وصرح قائد شرطة الولاية عثمان ناجوجو لوكالة انباء ((شينخوا)) بأنهم اختطفوا على يد جماعة مسلحة كانت فى حالة من الهياج فى منطقتى شينكافى ومارو الحكوميتين فى زامفارا.

وقال ناجوجو إن الضحايا ظلوا في الأسر لأكثر من شهرين. أمنت الشرطة إطلاق سراحهم بعد عملية إنقاذ يوم السبت.

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الحاكم إن الضحايا نُقلوا أولًا إلى مستشفى حكومي قبل لمّ شملهم مع أسرهم.

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حيث تم إنقاذ يوم الخميس الماضي، حوالي 40 من ضحايا الاختطاف من نفس المجموعة المسلحة، وفقًا للشرطة.

وإجمالا، استعاد 51 ضحية مخطوفة الحرية في الولاية منذ الأسبوع الماضي.

كما شهدت ولاية زمفرة، وكذلك ولاية كادونا المجاورة، سلسلة من الهجمات من قبل الجماعات المسلحة في الأشهر الأخيرة.

وكانت هناك أيضا حوادث متكررة لسرقة المواشي واللصوصية المسلحة في المنطقة.