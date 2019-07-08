قطر سيئة السُمعة أحد أذرع الشر والإرهاب

فقد قامت قطر بدعم التنظيمات الإرهابية في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب، الأمر الذي أدي إلي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، من قبل قبل المملكة العربية السعودية، والبحرين والإمارات ومصر واتهموها بدعم الجماعات الإرهابية والترويج لأفكاره عبر وسائل الإعلام القطرية.

ومن ثم انكشفت العلاقات السرية بين قطر وميليشيات الحوثي في اليمن وخرجت إلى العلن، وما أكده تعاون قطر مع الحوثي هو خروج ما يسمى باللجنة الثورية محمد الحوثي ليثني على تصريحات وزير قطر لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، التي قال فيها إن قطر أجبرت على الانضمام لتحالف دعم الشرعية.

فالعلاقة ليست مستجدة بين الدوحة والحوثيين فقد بنيت خلال تمرد الميليشيات على الدولة قبل أكثر من ثلاثة عشر عاما.

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كما من ضمن المواقف التي أدت لمقاطعة قطر كان وقوف الدوحة وراء ما حدث لجيش الحكومة الشرعية من اغتيالات لقيادات كبيرة من خلال دعمها جماعات متطرفة لتنفيذ هذه المهمة، وجعلت إفشال خطط التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية هدفًا أساسيًا خلال مشاركتها.

فلم تكتفي الدوحة بدعم المليشيات الحوثية بالسلام بل بالمال، كما أن دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر|، حيثت قامت بشن هجمات إعلامية إخوانية ضد التحالف العربي لتكشف عن التقارب والشراكة بين إخوان اليمن وأذرع طهران، بهدف إضعاف الحكومة الشرعية.