من أين لك هذا.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مقدمة :-

شاب عامل يومية بسيط جداً يعمل دوماً تحت وهج الشمس ،، دخل إلى المسجد لصلاة الظهر ، فوجد جهاز تكيف (فريون ضخم ) بارد جداً ، وقف هذا العامل أمام المكيف لحوالى ربع دقيقة فقط فقال : يا الله معقولة نحن ناس أحياء وعايشين في الدنيا دي ،، ولا نحن ناس جهنم ما عارفين نفسنا.

البعض ربما يقرأ المقدمة أعلاه وقد يمر عليها مرور الكرام ، ولكن إنتبه ولاحظ أمراً مهماً في حديث هذا العامل ، وهو إن هذا الشاب ( لم يذكر برودة المكيف الفيرون ) ولكنه تذكر الوضع الساخن الذي يعيش فيه ،، إذاً هكذا نريد من الحكومة المدنية أن تنقل الشعب ليشهد وقتها بإنه كان في جهنم وعاد للحياة عبر حكم راشد مدني عبر حكومة مدنية ، وإن لم تفعل فلماذا يصيح الشباب في الطرقات ( مدنياااوو ).

ولا نريد أن يستمتع (بالتكييف الفريون البارد ) من يكون في منصب دستوري فقط ويترك أمثال ذلك العامل وباقي الشعب في (قلاية نار جهنم في حر الهجير وسخانة أسعار السلع الاستهلاكية، وفي شظف العيش بينما البعض هنالك هم منذ الاستقلال وحتى اليوم وصفهم كما قال الشاعر محيي الدين فارس له الرحمة :- (والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون ، فـي اللا شعــور حياتهـم وكـأنهـم صـمٌ الصـخـور)

واستعجب من بعض الأشخاص عندما يكون خارج المنصب الدستوري تجده يتحدث بثورية وانفعال لدرجة أن نظن إننا أمام ( إبن الخطاب من عدله المرتقب إذا استلم المنصب الدستوري ) ،، وسبحان الله بمجرد ما يستلم المنصب الدستوري ، تجده ظلل الزجاج وعمل فيها مشغول وما فاضي حتى يسمع النصح من الناس ، ولا يقرأ حتى الصحف ليعرف أخبار الشعب، وتجد البعض مثل الكلب يلهث من أجل أن يصبح في أيام معدودة من الأغنياء ، ويمشي بكل كبرياء وتفاخر ، وإذا تمت استضافته في برنامج تلفزيوني ، تلتمس في حديثه ( الجهل والغباء وعدم المعرفة بما يدور حوله من حال الناس) ذلك بإنه صنع لنفسه ( هالة كاذبة ) وظن إنه شخص فوق البشر،، ويظن إن كل الناس تحسده ، وهو لا يعلم بإنه بات لايساوي( غرزة في نعل أبسط شخص من الشعب بعد أن انكشف بإنه يعمل لصالح نفسه ولا يبالي بخلق الله) .

أقترح :- قبل أن يستلم أي شخص منصباً في الحكومة الانتقالية عليه أن يأتي بكل إقرار للذمة ، ويشترط أن لا يكون تاجراً ولا صاحب أعمال خاصة ، حتى لا يفصِّل لصالحه كل القوانين وهو من منصبه يقود مصالح البلاد لتصب في مصالحة الشخصية .

كذلك نطالب بتفعيل قانون من ( أين لك هذا ) وبشرط يتم تطبيقه منذ الاستقلال وخاصة في فترة حكم الإنقاذ على كل من عمل مع الإنقاذ في منصب عام ، وأن يقارن له مرتبه الرسمي من الحكومة مع حاله المادي الحالي ، لتشاهدوا البدع وعجائب الثراء الفاحش عند البعض .

وبكل تأكيد سيتكشف لكم بإن البعض كسب أموالاً لا يستحقها حتى بمعدلات القروض البنكية بلا ضمانات مستخدماً صلاحياته وصلاحية منصبه الدستوري أو صلاحيات حزبه أو مسنود من شخصية نافذة ، ( ونهب وسرق ملايين الدولارات ) وتغيَّر حاله من حال إلى حال بمال الحرام .

أمثال هؤلاء اللصوص يظن البعض منهم بأن الناس من حوله أغبياء وإنه قادر أن يقنع الكل بأن يقول لهم كما قال قارون ( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي) أو يقول البعض نفاقا وكذباً :- إنما النعيم الذي يعيش فيه كان لزوجته ،، أو كان إرثاً من جده الكبير ، أو كان بمجهوده الفردي وذكائه الخارق في علم التجارة ،،، وكأنه لم يستخدم نفوذه ونفوذ منصبه الدستوري لينال ما هو لا يستحق ، فمثل هذا وغيره يجب أن يقعوا تحت طائلة قانون ( من أين لك هذا) ويحصحص جيداً كل مليم أحمر ( من أين له هذا ).

كذلك هنالك من سجل معظم الأموال التي (لهفها ولطشها ) باسم أبنائه أو بناته أو زوجته ، أو باسم قريب من الدرجة الأولى ، بالتالي البحث في تطبيق قانون من أين لك هذا يجب أن يكون شاملاً دائرة ( 360 درجة ) حول الشخص الواقع تحت طائلة القانون ، مش يعمل لينا فيها إنه لا يملك (إلا دراهم معدودة) ، بينما هو ( تهت تهت – شغال في المال العام وفي حقوق الناس نهب ويسجل في الأملاك والأراضي والشركات والأبراج والعمارات بأسماء أبنائه وزوجاته ويعمل فيها الشريف إبن الأشراف ، ( وهو كاتل الدجاجة وخامي البيض) .

نكشة

من أهم قواعد تطبيق قانون من أين لك هذا ، هو أن يكون من يطبق القانون في نفسه شخص قد خضع لتطبيق قانون (من أين لك هذا ) في نفسه قبل أن يطبقه في الآخرين . من باب ( لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ) وبعدين الزول الفيهو ( شق أو طق ) ما بقبض أي مجرم لأنه هو ذاتو فيه شكك وبالتالي خزينة الدولة لن تستفيد شيئاً من شخص ذمته ( استك مطاط )