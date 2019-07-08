الطويل: وجود العسكريين خلال الفترة الانتقالية مهم وضروري

شدد رئيس كتلة المستقلين الوطنيين الأحرار، عثمان إبراهيم الطويل، يوم الإثنين، على أن وجود العسكريين في المشهد السياسي ضروري ومهم خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تأمينها والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار الطويل إلى الدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الانحياز للثورة الشعبية وتلبية مطالب الثوار.

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وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء، أن القوات المسلحة شريك أساسي في التغيير مع قوى الثورة، مبيناً أن وجودهم يمهد للشرعية الدستورية خلال المرحلة القادمة بعد انقضاء الفترة الانتقالية ومن ثم تسليم السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأضاف “حيادية العسكر هي ضمان لقبول الأطراف بنزاهة الانتخابات القادمة، لأن العسكر ليس لهم انتماء حزبي أو جهوي، وإنما انتماؤهم للوطن أولاً وآخراً”.

وشدد الطويل على أهمية وجود العسكريين في المشهد السياسي لأن البلاد لا زالت تواجه حروباً لم تحسم بعد، وأن ملف السلام مع حاملي السلاح لا يزال حاضراً، وأبان أن العسكريين هم الوحيدون الذين يملكون حق الانتشار وحق حماية الوطن ومكتسباته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)