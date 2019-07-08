الجزيرة: أمر طوارئ لتنظيم حركة دقيق الخبز

أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير، يوم الإثنين، أمر طوارئ لتنظيم حركة سلعة الدقيق المدعوم بالولاية، قضى بمنع تخزين وتهريب السلعة التي توزع بواسطة الجهات المختصة بغرض استغلاله لصالح المواطن.

وألزم الامر الطارئ المخابز بأن لايقل وزن الخبز من الدقيق المدعوم عن 50 جراماً على أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأفران وإلزامها باستخدام الدقيق لتصنيع الخبز وفق الضوابط المحددة.

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ومنع الأمر بحسب الشروق – تهريب الرغيف المصنوع بالدقيق المدعوم إلى أماكن خارج دائرة البيع التي تحددها جهة الاختصاص، وألزم أصحاب المخابز بالسعر المحدد بواسطة الجهة المختصة.

وحدد الأمر فرض عقوبات على كل من يخالف، تمثلت في غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً، إلى جانب مصادرة المضبوطات من الدقيق ووسيلة النقل، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)