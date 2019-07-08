ارتفاع أسعار الذهب بأسوق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً بسوق الذهب بالخرطوم ، حيث بلغ سعر شراء جرام الذهب 3000 جنيها بينما بلغ سعر البيع 2500 جنيها لعيار 21(سعودي – بحريني – كويتي – تركي ). وبحسب حديث التاجر محمد صالح صاحب مجوهرات بالخرطوم بحسب سونا – أن الإقبال ضعيف على الشراء ونسبة البيع أكثر من الشراء، يرجع ذلك لعدم توفر السيولة والتجهيزات للعام الدراسي الجديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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