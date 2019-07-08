عرمان يعلن العودة إلى الخرطوم

أعلن نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان العودة إلى الخرطوم مرة أخرى عقب تشكيل الحكومة الانتقالية. وجزم عرمان بحسب ما نقلته صحيفة الإنتباهة يوم الأثنين بعدم القبول بتجريدهم من حقوقهم في المواطنة الدستورية والقانونية، تنفيذاً لحكم إعدام سياسي باطل ومُعيب.

Advertisements

وفي العاشر من يونيو الماضي أبعدت السلطات إلى جوبا كلاً من ياسر عرمان وإسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول.

وشدد عرمان على أن قضية اعتقالهم وإبعادهم من الخرطوم انتهاك للقانون والحقوق الدستورية ومطروحة على طاولة حكومة الحرية والتغيير. وأضاف قائلاً: (لقد ذهبنا للخرطوم كجزء من تلك القوى، وبالضرورة فإن تلك الحكومة ستنتهج نهجاً جديداً ضد سياسات النظام القديم والمجلس العسكري). وتابع قائلاً: (في ظل التناقضات داخل معسكر قوى الحرية والتغيير، وعلى الجانب الآخر، لا توجد استراتيجية واضحة لقوى الكفاح المسلح، فهي أيضاً متباينة الرؤى، ولم تلتقط المبادرة لطرح قضاياها بشكل موحد في مناخ الثورة الذي يتيح أكثر من فرصة). وأضاف قائلاً: (الاتفاق مع المجلس العسكري ينص على أن أول مهام الحكومة هي تحقيق السلام وأن قوى الحرية والتغيير هي التي ستشكل الحكومة، ولذلك من حقها أن تجتمع مع قوى الكفاح المسلح قبل تشكيل الحكومة للاتفاق على رؤية موحدة، وهذا حق وليس منحة وجزء من مهام الثورة التي يجب عدم التفريط فيها، لا سيما أن قوى الكفاح المسلح شريك رئيس في الثورة وفي تأسيس قوى الحرية والتغيير).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)