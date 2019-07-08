بالفيديو : لعنة (الكيزان) تطارد الفنان حمد الريح في تسجيل لقناة الجزيرة حول أغنية التروس

أثارت قناة الجزيرة الوثائقية جدلاً وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الأغنية السودانية الشهيرة (عجبوني الليلة جو ترسوا البحر صددوا) التي اشتهر بأدائها الفنان الكبير حمد الريح حيث اتهمه البعض بأنه استولى عليها دون وجه حق ولم يسندها إلى الشاعرة الحقيقية التي كتبتها وهي (سعادة بت عثمان).
وعزا رواد مواقع التواصل إغفال الفنان حمد الريح لذكر اسم الشاعرة التي كتبتها إلى نهج (الكيزان) الذين ينتمى إليهم الفنان حيث كان عضواً بالمؤتمر الوطني فقد كتب أحد المعلقين قائلاً :(حمد الريح شال الأغنية وغنج بيها عادي ده نهج الكيزان قاتلكم الله).
هذا وقد ذكرت أبنة الشاعرة خلال إفادة حول الأغنية التي قدمتها قناة الجزيرة الوثائقية في برنامج (حكاية أغنية) – ذكرت بأن والدتها قامت بتأليف الأغنية ومنحتها للفنان حمد الريح بعد أن طلبها منها قبل وفاتها في عام 2009م إلا أنه لم يذكر اسمها واكتفى بتسجيلها كأغنية تراث رغم معرفته للشاعرة التي كتبتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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