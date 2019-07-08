أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية فتح اعتمادات جديدة لاستيراد الدواء بقيمة 7,85 ملايين يورو، بجانب زيادة عدد الأصناف التي تم توريدها إلى 119 صنفاً، وسداد فرق سعر صرف الأدوية، بجانب تخليص واردات الصندوق عن طريق التخليص المباشر.

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وكشف المدير التنفيذي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شيخ الدين عبدالباقي، بحسب الشروق – خلال زيارة تعريفية لوفد تأمين المرافق الاستراتيجية للإمدادات الطبية بغرض الوقوف على عمل الصندوق وسلامة وتأمين المرفق، عن أن صيدلية الإمدادات الطبية تستقبل ثلاثة آلاف مريض في اليوم.

من جانبه، شدد مدير إدارة الشراء والتعاقد د. شهاب الدين علي صديق، على ضرورة بيع أدوية الصندوق بالأسعار الصادرة منه ووصول الأدوية المجانية للمواطنين، مؤكداً حدوث إنفراج في الأدوية، وقطع بإجراء تحديث لقائمة أدوية الصندوق من حيث مستوى الوفرة الدوائية وتوفير وسائل النقل والإشراف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)