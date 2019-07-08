الخرطوم تمنح جوبا 10 آلاف طن ذرة منحة إنسانية

منحت الحكومة السودانية دولة جنوب السودان عشرة آلاف طن ذرة عبارة عن منحة إنسانية بدأت عمليات ترحيل أول شحناتها من الميناء الجاف بولاية القضارف يوم الأحد عبر 200 جرار تحركت من مدينة القضارف صوب الجنوب.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال زيارته الأخيرة لدولة جنوب السودان التزم لنظيره الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت بدعم شعب الجنوب.

وقال الأمين العام لحكومة ولاية القضارف عبدالمنعم أحمد بلة، إن هذه المنحة تنفيذاً لالتزام سابق لرئيس المجلس العسكري الانتقالي لدى زيارته لدولة جنوب السودان، معتبراً ما يربط الشعبين الشقيقين يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات الرسمية، مشيراً إلى أن رباط الدم والأخوة يحتم على الشعبين الوقوف بجانب بعضهما بعضا.

Advertisements

وقال عبدالمنعم، بحسب الشروق – إن حكومة ولاية القضارف قد أعفت مبلغ ملياري جنيه عبارة عن رسوم ولائية مساهمة منها في دعم شعب جنوب السودان.

ومن جانبه، توجه سفير دولة جنوب السودان ميان دوت لدى الخرطوم، بوافر الشكر والتقدير للشعب السوداني لوقفته الأخوية مع أشقائه شعب جنوب السودان.

وامتدح دوت مبادرة رئيس المجلس العسكري الانتقالي وتبرعه السخي دعماً للمحتاجين من أبناء جنوب السودان، معتبراً ذلك تعزيزاً لأواصر العلاقة المتميزة بين البلدين.

وفي سياق آخر قال سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت، إن حكومته تبارك للشعب السوداني الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)