الاتحاد التنزاني يقيل إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، فسخ تعاقده مع إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا عقب الخروج من الدور الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.
وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاث في دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال، ليحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة دون رصيد من النقاط.
وأصدر الاتحاد التنزاني لكرة القدم بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أعلن فيه التوصل لاتفاق مع إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا على إنهاء العقد بين الطرفين، على أن يتم البدء في البحث عن مدرب جديد لمنتخب "ملوك الطوائف".
وكان نجم الكرة النيجيرية المعتزل قد تحدث في وقت سابق عن مستقبله مع منتخب تنزانيا عقب الخروج "صفر اليدين" من بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلاً، "سنعود إلى بلادنا ونقيم الوضع مع اتحاد الكرة، لأن هناك العديد من الأمور التي تحتاج لعمل شاق من أجل وضع المنتخب على خريطة الكرة الأفريقية".
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