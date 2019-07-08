جنوب السودان يرحب بالاتفاق السياسي بين الأحزاب

حيث رحب ماوين ميكول أريك، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف الحرية والتغيير المعارض بشأن إنشاء سلطات انتقالية لحكم السودان بشكل مشترك بعد العديد من الجمود.
وقال ماكول لوكالة انباء ((شينخوا)) في جوبا "إنه إنجاز عظيم ودعمنا هو مع الشعب السوداني. هذا يعني أن الاستقرار في السودان سيكون جيدًا يضمن السلام للسفقة التي ننفذها الآن ودعمنا أساسي لأنهم سيكونون قادرين على العمل من أجلنا.
حيث أن اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وريك مشار، زعيم الجماعة المتمردة الرئيسية، الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة (SPLA-IO)، ما زال قائما.
وأضاف ماكول أنهم يدعمون الاتفاق الذي اتفق عليه الطرفان في أعقاب أعمال العنف في شوارع الخرطوم التي حرضت المتظاهرين على المجلس العسكري الانتقالي.
وقال ماكول "نحن في الواقع سعداء لرؤية الشعب السوداني يتوصل إلى هذا الاتفاق ونؤيد الاتفاق الذي توصلوا إليه حتى الآن".
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