إدانة وزير التعليم الناميبي بالفساد من قبل المحكمة العليا

أدانت المحكمة العليا للفساد في ناميبيا وزيرة التعليم والفنون والثقافة في ناميبيا كاترينا هانسي-هيماروا اليوم الاثنين واستخدمت مكتبها للفساد بشكل فاسد.

حيث أدينت هانسي-هيماروا باستخدامها لمنصبها السابق كحاكمة هارداب في عام 2014 عندما وضعت بعض أقاربها على قائمة المستفيدين من الإسكان في إطار مبادرة الإسكان الجماعي في البلاد.

وأعلن القاضي الناميبي كريستي ليبنبرغ اليوم الاثنين أنه بسبب ثقل الأدلة، فإن المتهمين أساءوا استخدام سلطتها وسلطتها دون أدنى شك معقول وأن المحكمة أدانتها بالتهمة.

وفي هذه الأثناء، ستبقى هانسي-هيماروا خارج الحبس الاحتياطي حتى موعد جلسة الحكم في 24 يوليو.

