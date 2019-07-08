حيث أدينت هانسي-هيماروا باستخدامها لمنصبها السابق كحاكمة هارداب في عام 2014 عندما وضعت بعض أقاربها على قائمة المستفيدين من الإسكان في إطار مبادرة الإسكان الجماعي في البلاد.
وأعلن القاضي الناميبي كريستي ليبنبرغ اليوم الاثنين أنه بسبب ثقل الأدلة، فإن المتهمين أساءوا استخدام سلطتها وسلطتها دون أدنى شك معقول وأن المحكمة أدانتها بالتهمة.
وفي هذه الأثناء، ستبقى هانسي-هيماروا خارج الحبس الاحتياطي حتى موعد جلسة الحكم في 24 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر إدانة وزير التعليم الناميبي بالفساد من قبل المحكمة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.