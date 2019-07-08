تركي آل شيخ يدعو مواطنين مصر وشمال إفريقيا للمشاركة في بزار"أنا عربية" (فيديو)

دعى المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، المواطنين في مصر وشمال إفريقيا إلى المشاركة في بزار "أنا عربية" بالرياض، عن طريق عرض منتجاتهم ومشيرًا إلى أن هناك تكريم وجوائز لأصحاب المراكز الأولى والثاني والثالث.
وكتب تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أخواتي في مصر وشمال افريقيا ... ادعوكم للمشاركة في بزار انا عربية في الرياض وعرض منتجاتكم وستكون هناك جوائز لي المراكز الاول والثاني والثالث في البزار ... اتمنى ان تكون هناك معروضات وبضاعة مميزة ... وليكون هناك تنافس للأفضل ... أجزم انه سيكون أفضل بزار ومعرض ... لاتفوتون المشاركة ... سيكون هناك ترتيب خاص لطياران والسكن وادخال البضاعة والمعروضات ... التقديم في منتصف اغسطس ... استعدو".د
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