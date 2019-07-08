حميدتي: الاتفاق مقبول لكل فئات الشعب وبنوده مرضية للسودانيين

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الاتفاق مقبول لكل فئات الشعب وبنوده مرضية للسودانيين، ولا أريد أن أصبح رئيسا للسودان كما يتحدث البعض.
وأشار لـ"العربية" إلى إن القوات العسكرية ألقت القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين في السودان، وسنحاكم كل من يثبت تورطه من "الدعم السريع" في التجاوزات.
وأضاف حميدتي: لا خلاف بين "العسكري" و"الحرية والتغيير، وأن الاستعانة بالإدارات الأهلية للتدخل كانت واجباً لأن البلاد كانت على حافة الهاوية.
وأوضح نائب رئيس المجلس العسكري، إن المجلس لا ينكر الفوضى التي جرت بعد إنهاء الاعتصام، لكن ما يحدث الآن من شائعات الغرض منها إخراج "الدعم السريع" من المشهد.
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