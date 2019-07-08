جوجل تختبر تضمين أيقونة للتحكم بايقاف وتشغيل الفيدوهات التلقائية عبر "كروم"

أكد موقع ZNET أن شركة جوجل تحتبر إصافة أيقونة جديدة في متصفح كروم، سيكمن دورها الأساسي في التحكم بفيديوهات التشغيل التلقائي.

حيث سيتمكن المستخدم من التحكم بإيقاف تلك الفيديوهات أو تشغيلها بسهولة من خلال هذه الأيقونة المتمركزة في أعلى متصفح كروم بجاتب حقل الرابط.

فحين يقوم المستخدم بفتح مواقع أكثر من موقع إلكتروني بعدة تبويبات يحوي بعضها فيديوهات تلقائية التشغيل في متصفح كروم ، سيتمكن المستخدم من تشغيل أو إيقاف أي منها من خلال هذه الأيفونة.

بمجرد النقر عليها ستظهر نافذة أكبر بخيارات إيقاف أو تشغيل أو الانتقال للأمام أو الخلف في الفيديو دون فتح الفيديو مباشرةً.

لتكن هذه الميزة جيدة للمستخدمين بشكل عام نظراً لتجنبيها إياهم العديد من الفيديوهات المزعجة التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في المواقع الإلكترونية.

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حيث يتم استغلال أغلبها في سياق إعلانات وحملات دعائية لا تهم أغلب المستخدمين ويعتبرونها مصدر إزعاج وتشتيت للإنتباه.

وخاصة عندما يكون هنالك الكثير من الصفحات الجانبية والتوبيبات فيصعب على المستخدم تحديد أي منها يحوى الفيديو الجاري في الخلفية.

ومن جانب أخر تعتبر الميزة مهمة أيضاً لمستخدمي منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، حيث سيتمكن المستخدم من الانتقال بين الفيديوهات لأمام والخلف والتحكم بالتشغيل والإيقاف من خلال الأيقونة في التبويب، في حال عمله أو انشغاله في صفحة أخرى.

والجدير بالذكر أن الخاصية الجديدة ما تزال تحت الاختبار حتى اللحظة، ولا يوجد موعد محدد لإطلاقها لجمهور المستخدمين حالياً، كونها تحتاج لمزيد من الفحص قبل توسيع نطاق استخدامها على متصفح كروم بنسخته الرئيسية.

فيما يمكنك تجريب الميزة من خلال تحميل الاصدار التجريبي من كروم كناري من خلال الرابط من هنا.