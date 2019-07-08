تعرفي على فوائد زيت السمسم واستخداماته

يعتبر زيت السمسم من أشهر الزيوت النباتية، وله العديد من الفوائد ومن ابرز فوائده واستخداماته ما يلي:

تعرفي على فوائد زيت السمسم:

يستخدم زيت السمسم للعناية بالفم والأسنان، ويمكن استخدامه بطريقة المضمضة لتبييض الأسنان، والقضاء على التسوس، والقضاء على أي بكتيريا أو عدوى قد تسبب ضرر للأسنان.

يساعد في علاج الكثير من أمراض الجهاز الهضمي، مثل القئ والغثيان، وأمراض القولون العصبي والتهابات القولون.

الوقاية من السرطان: يحتوي زيت السمسم على مواد تعمل كمضادات للأكسدة، لذا يساعد على الحماية من السرطان، كما أن به نسبة عالية من عنصر الماغنسيوم الذي يحمي من سرطان القولون بشكل خاص.

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الدورة الدموية وعملية الأيض: لأنه غني بالعناصر الهامة لتنشيط الدورة الدموية والعمليات الحيوية، وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء والأنسجة الداخلية للجسم، وبالتالي تحسين أداء الجسم لوظائفه المختلفة، وأيضاً العمليات الحيوية كالأيض والهضم.

يعالج القلق والاكتئاب: يحتوي على حمض أميني يسمى (تيروزين) الذي بدوره يعمل داخل الجسم على زيادة هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة وتحسين المزاج، لذلك يساعدك زيت السمسم على التخلص من الاكتئاب والقلق بطريقة طبيعية وآمنة.

مرض السكري: يعمل زيت السمسم على تحسين مستوى الكولسترول في الدم وأيضاً خفض مستوى السكر والدهون الثلاثية في الجسم.

مضاد للالتهابات: يُستخدم زيت السمسم كمضاد للالتهابات خاصةً التهابات المفاصل وداء النقرس، كما يقلل من توّرم المفاصل والأوعية الدموية، ويخفف الآلام الناتجة عن هذه الحالات.

تحسين صحة القلب: لأنه من الزيوت النباتية ذات القيمة الغذائية العالية، لأنه يحتوي على نسبة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وذلك يقلل من نسبة الكولسترول في الدم، ويحمي القلب من الأمراض، كتصلّب الشرايين أو الجلطة.