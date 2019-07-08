نغمة جديدة!.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

محير جداً أمر المجلس العسكري هذا، بعد أن تبرع باستلام السلطة كأمانة وردها إلى الشعب والعمل معاً للعبور بالسودان، عاد وخذله خذلاناً كبيراً، وظل يتعامل معه بقسوة وجفاء حتى خطابه جاء مستفزاً ومسيئاً، هذا غير القتل والضرب والتخويف والاستفزاز والقهر، فبنى بيديه جداراً عازلاً بينه وبين الجماهير، يشبه الجدار الذي بناه النظام المخلوع تماماً.

أول أمس وعلى غير العادة ألقى رئيس المجلس خطاباً مليئاً بالكلمات المنمقة وتعهد بحماية مُكتسبات الثورة وتنفيذ الاتّفاق مع قِوى الحُرية والتّغيير، وتأسيس الدولة السودانية التي يحلم بها الجميع بشعاراتها “حرية.. سلام.. وعدالة” وتعهد بمحاربة الفساد وكل ما يمتهن كرامة المواطن والسعي إلى بناء السودان الجديد،وفي مناسبة أخرى فعل نائبه الشيء نفسه.

رئيس المجلس حيا قِوى الحُرية والتّغيير وقال إنها تقود القوى السياسية جميعها من أجل بناء الوطن بعد أن أشبعها إساءات وتخوين وقلل من وزنها، ثم استخدم لغة الراندوك لتوصيل تحيته الخاصة إلى فئة من الشباب دائماً ما تنساهم الأنظمة و احتضنتهم الثورة، سماهم (الراسطات والسانات وأصحاب المَنَصّة والناس الوقفت قنا)، ولكنه لم يعتذر عما حدث في 3 و30 يونيو وبقية الأحداث .

لا أدري لماذا لم يستخدم برهان هذه النغمة و هذا الخطاب الجديد من البداية ويختصر الطريق على الجميع؟ ولماذا ظل بعيداً عن الجماهير ولا يظهر إلا مضطراً؟ وإلى ماذا يريد أن يصل الآن بعدما خسر المجلس كل شيء يربطه بالجماهير؟ إن كان يريد كسب ودها فهذا أمر صعب في الوقت الراهن، فهي خرجت رفضاً للحكم العسكري وهذا حق طبيعي، ولكنه استقبلها بكل الوسائل المنفرة بما فيها القتل، وإن كان يريد أن تسامحه وتغفر له ما فعل ويمضي معها في سلام فعليه أن يعترف ويعتذر بكل ما بدر منه ويتحمل المسؤولية كاملة ويلتزم بالعدالة فهي وحدها التي تعالج الجراح.

ما حدث بعد سقوط البشير رغم تكلفته الباهظة التي دفعها الشعب إلا إنه كشف العلة التي يعاني منها الجيش وكل المؤسسات العسكرية، وفي نفس الوقت كشف إن هذا الشعب كبير وعظيم، ورغم كل ما حدث لن يخسر ثورته ولن يتركها للعسكر مرة أخرى وسيقف عليها حتى تصل منتهاها، فبرهان نفسه تعهد باسم المجلس بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ولم يفعل إلا بعد خسارة فادحة، فما الذي يجعله يلتزم بتعهد.