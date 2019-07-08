تأجيل محاكمة نجل برلماني لتورطه في هذه الاعمال….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي إسماعيل إدريس موعداً لسماع شهود دفاع المتهم الأول في قضية اتهامهم بالاتجار بالمخدرات ومن بينهم نجل برلماني وكانت جلسة أمس محددة لسماع شاهد دفاع المتهم الأول ونسبة. لنقل القاضي تم إرجاؤها وحددت جلسة أخرى لمواصلة سماع شهود.

وتشير تفاصيل القضية، بأن توفرت معلومة لدى شرطة مكافحة المخدرات بنشاط شبكة تروج للمخدرات، وبأمر تفتيش صادر من النيابة تحرك تيم من أفراد الشرطة وبموجب كمين تم القبض على المتهمين الأول والثاني الذي ضبط بحوزته عدد (50) حبة (كبتاجون) بموجب مبايعة وهمية وأثناء تسليمها إلى المصدر. شعر بأفراد الشرطة ولى هارباً وتمت ملاحقته والقبض عليه. وضبط وبحوزته الحبوب.

وأثناء التحري الميداني أفاد أن الحبوب تخص المتهم الثالث وأرشدهم عليه وتم القبض عليه وضبط بحوزته عدد (1000) حبة كبتاجون كما أرشدهم على المتهم الرابع الذي هو نجل نائب برلماني فسارعت القوة إلى منزله وعند التفتيش ضبط على عدد (450) حبة كبتاجون مخبأة داخل صندوق في حوش المنزل مبيناً إلى أنهم لم يضبطوا وعلاقته بأي معروضات بحوزة المتهم الرابع أو في غرفته الخاصة. وعند التحري نفى علاقته بالحبوب، وأمام أفراد الشرطة اتصل على المتهم الخامس وأخبره أنه يريد حشيشاً أفغانياً، وعلى الفور تم التوجه إلى منزل المتهم الخامس بمرافقة المتهم الرابع وعند عملية التسليم والتسلم بين الرابع والخامس تم القبض عليه ووجد في يده ثلاث قطع حشيش.