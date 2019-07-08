احباط محاولة تهريب تمثال يعود الى عهد الأسرة التاسعة عشر…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أحبطت شرطة جمارك دنقلا محاولة تهريب تمثال أثرى هام لتاريخ السودان القديم لاحد موظفى المنطقة الشمالية خلال فترة الدولة الحديثة.
واوضح مدير هيئة الجمارك الفريق شرطة.د بشير الطاهر بشير لـ(االتيار ) ان اسلوب النحت وفق هيئة الاثار ترجع لعهد الاسرة التاسعة عشر المصرية قبل الميلاد والتى تعرف بفترة الرعامسه مشيرا الى ان التمثال عليه كتابة بالخط الهيرقلوفى وتوجد به كتابات شيروقلفية لكنها غير مقرؤه وواضحة وعزا ذلك الى تعرض التمثال لتشويه من خلال تغطيته بالجبص مبينا ان التمثال اثرى ومحمى بموجب قانون حماية الاثار للعام 1999 وقال الطاهر ان التمثال تم ضبطة بمدينة دنقلا بمنطقة الكودى على (45) كيلو متر فى الاتجاه الشمالى واضاف ان التمثال لفتاة جاثية على ركبتيها بطول حوالى (70) سنتمر من حجر المرمر عليها بعض النقوش من الامام والخلف واضاف انه تم فتح بلاغ ضد مجهول بقسم شرطة دنقلا مشيرا الى ان المهربين كانوا يريدون اخراجه عبر مطار الخرطوم مؤكدا ان ادارته ستكون بالمرصا لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطنى وتاريخ السودان وقال ان الجمارك قادرة على حماية الحدود والمعابر والموانى وسد ثغرات التهريب
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