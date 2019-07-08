الإدارات الاهلية بدارفور لقادة بعض الحركات: الوقت اصبح غير مناسب لحمل السلاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شددت الإدارات الاهلية بولايات دارفور على ضرورة ان تلتحق بقية الحركات المسلحة لركب السلام اسوة بحركة مناوى التى رجحت خيار السلام على العمل العسكرى ، فى وقت رحبت فيه بالاتفاق الذى تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى .

وطالب السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت بولايات دارفور لـ(smc) عبد الواحد وجبريل وعبد العزيز الحلو ومالك عقار بالسير على خطى حركة مناوى التى رجحت كفة السلام واعتبرته خيار استراتيجى لها ، مؤكدا ان رفض بعض قادة الحركات للسلام غير مبرر سيما وان الوقت اصبح غير مناسب لحمل السلاح وان اسباب تعنتهم قد انتفت بوجود شركاء جدد فى السلطة يمثلون قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى.

وقال بحر الدين انه لابد ان تكون الفترة القادمة بتضامن ومشاركة الجميع دون اقصاء احد.